حيداوي : المشاركة في الانتخاب هو واجب بالنسبة للشباب الجزائري

وهران - أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي اليوم الأربعاء بوهران أن "المشاركة في الانتخاب بمناسبة الرئاسيات المقبلة تمثل واجب الوقت بالنسبة للشباب الجزائريين".

و قال مصطفى حيداوي في تجمع شباني (تجمع شباب وهران) المنظم من قبل أعضاء المجلس الأعلى للشباب لولاية وهران بقاعة المحاضرات للمسجد القطب عبد الحميد ابن باديس بوهران أن "المشاركة القوية في التصويت خلال يوم 7 سبتمبر المقبل تمثل واجب و مسؤولية بالنسبة للشباب الجزائري لما يترتب على ذلك من نتائج تمس كل الشعب الجزائري خلال 5 سنوات مقبلة و ربما أكثر".

و اضاف رئيس المجلس الأعلى للشباب أن ما يميز الشباب الجزائريين حاليا هو نسبة الوعي المرتفعة و المستوى العلمي العالي إلا أنهم يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر فعالية في وسط المجتمع و العمل على نقل الوعي المكتسب لديهم نحو مساحات اجتماعية أوسع و العمل على تشكيل خلايا وعي في الأحياء و القرى و التجمعات السكانية تنبه مختلف فئات المجتمع و خاصة لدى أقرانهم من الشباب إلى أهمية المشاركة القوية في التصويت يوم الانتخاب و اختيار الأنسب ليقود البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة".

و نوه ذات المتحدث ب "المكتسبات المحققة في الجزائر خلال السنوات الماضية و التي مست مختلف الميادين بما فيها الميدان السياسي من خلال تطبيق الديمقراطية التشاركية في الميدان و تفعيل دور الشباب و المجتمع المدني في مختلف مؤسسات الدولة مما عزز ثقة الشعب و خاصة الفئات الشبانية منه في مؤسسات الدولة".

و دعا السيد حيداوي الشباب المشاركين في اللقاء إلى العمل خلال الأيام ال 20 للحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة على تحسيس الشباب و توعيتهم بأهمية المشاركة في التصويت يوم الاقتراع الرئاسي و معالجة مشكلة العزوف السياسي و الانتخابي لدى هذه الفئة الهامة من المجتمع.

و نظمت خلال اللقاء الذي حمل شعار (هيا شباب) و شارك فيه حوالي 400 شاب من مختلف بلديات ولاية وهران جلسة حوارية أطرها مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للشباب حول أهمية مشاركة الشباب في العملية الانتخابية.