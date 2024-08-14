عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

الجزائر- تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, يوم الأربعاء, إتصالا هاتفيا من وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية, ديفيد لامي, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد تمحورت المحادثات بين الوزيرين حول العلاقات الجزائرية-البريطانية, وكذا حول الأوضاع الإقليمية والدولية التي تندرج في صلب اهتمامات البلدين, يضيف البيان.

وفي هذا الإطار, أشاد الطرفان ب"المستوى المتميز الذي تشهده العلاقات بين الجزائر وبريطانيا, لاسيما في المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار, و اتفقا على تجسيد عدد من الخطوات الرامية إلى الحفاظ على الزخم المتصاعد للتعاون الثنائي, وبالخصوص عقد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي قريبا بالجزائر تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين", كما جاء في البيان.