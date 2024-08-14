Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 19:56     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

الجزائر- تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, يوم الأربعاء, إتصالا هاتفيا من وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية, ديفيد لامي, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد تمحورت المحادثات بين الوزيرين حول العلاقات الجزائرية-البريطانية, وكذا حول الأوضاع الإقليمية والدولية التي تندرج في صلب اهتمامات البلدين, يضيف البيان.

وفي هذا الإطار, أشاد الطرفان ب"المستوى المتميز الذي تشهده العلاقات بين الجزائر وبريطانيا, لاسيما في المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار, و اتفقا على تجسيد عدد من الخطوات الرامية إلى الحفاظ على الزخم المتصاعد للتعاون الثنائي, وبالخصوص عقد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي قريبا بالجزائر تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين", كما جاء في البيان.

أما فيما يخص المسائل السياسية, فقد تبادل الوزيران "وجهات النظر والتحاليل حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجوار الفلسطيني, حيث تم التأكيد على أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة يمثل الحجر الأساس لأي مساعي تصبو إلى خفض التصعيد والتوتر في منطقة الشرق الأوسط".

كما استعرض الطرفان التطورات السياسية والأمنية التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي وناقشا السبل الكفيلة بالمساهمة في تعزيز السلم والأمن والتنمية بها, يضيف ذات المصدر.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 20:01
كلـمات مفتـاحيــة :
عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 19:56     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.14

سوناطراك سترافق الرياضيين المتوجين خلال العهدة الأولمبية القادمة

24.08.14

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

24.08.14

قصر المعارض الجديد: زيتوني يسدي تعليمات للإنتهاء من الشطر الأول أواخر مايو 2025

24.08.14

أمن صحي: الإستراتيجية الخماسية، "خيار منهجي"

24.08.14

رئاسيات 7 سبتمبر: الجمعيات مدعوة إلى تكثيف جهودها لتحفيز المواطنين على المشاركة الواسعة

24.08.14

رئاسيات 7 سبتمبر: المنظمة الوطنية للمجاهدين تجدد مساندتها للمترشح الحر السيد عبد المجيد…

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية