رئاسيات 7 سبتمبر: الجمعيات مدعوة إلى تكثيف جهودها لتحفيز المواطنين على المشاركة الواسعة

الجزائر- دعا رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, نور الدين بن براهم, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, الجمعيات إلى تكثيف جهودها لتحفيز وتشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة في الإنتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد يوم 7 سبتمبر المقبل.

وفي كلمة له خلال لقاء وطني حول "دور المجتمع المدني في العمليات التحسيسية والتثقيف الانتخابي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية", أكد السيد بن براهم أن الجمعيات على موعد هام للبلاد يتطلب منها "تكثيف جهودها لتحفيز وتشجيع المواطنين والمواطنات على المشاركة الواسعة وممارسة الحق والواجب الانتخابي, لاسيما في ظل التحولات العالمية والرهانات الحالية التي أصبحت تتطلب التأقلم والتطور لتعزيز المواطنة ضمانا للاستقرار والأمن".

وبالمناسبة اعتبر السيد بن براهم المجتمع المدني "شريكا فعالا ودعامة اساسية في العملية الانتخابية" من خلال "دوره البارز في بناء الثقة بين الناس والتحسيس والتثقيف الانتخابي, وكذا نشر الوعي وثقافة الممارسة الديمقراطية بين جميع اطياف المجتمع".

كما أكد على أن "تعزيز الانتماء من خلال الروح الثورية والتفاف الجزائريين حول الوحدة الوطنية, وهو الأمر الذي يجب الدفاع عنه مستقبلا".

وفي حديثه عن ضرورة تكوين المجتمع المدني, ذكر السيد بن براهم بمشروع المركز الوطني لبناء قدرات المجتمع المدني الذي يتم حاليا وضع التحضيرات الأخيرة لإطلاقه, والذي يهدف أساسا الى "بناء قدرات و مهن المجتمع المدني كآلية من آليات التكوين و تطوير المهارات".

كما لفت الى أن المرصد يعمل حاليا على "تعزيز الإطار القانوني لأداء الجمعيات", مؤكدا أن المجتمع المدني "خلاق للثروة ومن الضروري أن يتحول من وضعية تشخيص للمشاكل و طرح الانشغالات الى المبادرة بحلول من خلال مشاريع اجتماعية تضامنية و اقتصادية".

من جهتهم, دعا مشاركون في هذا اللقاء الوطني الى ضرورة "الانخراط المكثف في العملية الانتخابية التي ستمكن المواطن من المشاركة في بناء مستقبل بلاده", منوهين بدور المجتمع المدني في هذه العملية باعتباره "ممثلا لعمق الوطن".

جدير بالذكر أن هذا اللقاء الوطني المنظم بالتنسيق مع ولاية الجزائر تحت شعار "الانتخابات الرئاسية مشاركة ومواطنة", شهد حضور قرابة 1000 مشارك من فعاليات المجتمع المدني من مختلف ربوع الوطن.

ويعد هذا الحدث تتويجا لسلسلة اللقاءات الولائية التي قام بها المرصد الوطني للمجتمع المدني مؤخرا, كما يهدف الى المساهمة في انجاح العملية الانتخابية المقبلة من خلال تحفيز وتشجيع المواطنين على المشاركة وممارسة الحق والواجب الانتخابي.