رئاسيات 7 سبتمبر: المنظمة الوطنية للمجاهدين تجدد مساندتها للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون

وفي بيان توج اللقاء التقييمي الذي جمع أعضاء الأمانة الوطنية للمنظمة وأمناء مكاتبها الولائية, أنه "من أجل ضمان استمرارية الدولة في خدمة مواطنيها وبناء مؤسسات قوية والحفاظ على وحدة الشعب الجزائري وضمان العيش الكريم للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية, فقد وقع الاختيار على مساندة وتأييد المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون , لقيادة البلاد في المرحلة القادمة".

ودعت المنظمة في نفس السياق الشعب الجزائري الى التوجه بقوة يوم 7 سبتمبر القادم الى صناديق الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر, مثمنة "المساعي الرامية الى بناء دولة قوية بمساهمة كل أبنائها المخلصين الحريصين على أمنها واستقرارها".

من جانب آخر, وخلال اشرافه على اختتام هذا الاجتماع, جدد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, السيد العيد ربيقة, حرص قطاعه على التكفل بانشغالات المجاهدين وذوي الحقوق, مبرزا جهود الدولة في العناية بهذه الفئة التي ساهمت --مثلما قال-- في "بناء الدولة بعد أن أدت واجبها الوطني إبان الثورة التحريرية بمعية الشهداء".