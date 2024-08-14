بوطبيق: الإنتخابات الرئاسية موعد للتعبير عن الإرادة الشعبية وتقوية المؤسسات الوطنية

الجزائر- أكد رئيس حزب جبهة المستقبل, فاتح بوطبيق, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل, تعد "السبيل الآمن" للتعبير عن الإرادة الشعبية وتقوية المؤسسات الوطنية.

وفي ندوة صحفية عقدها عشية انطلاق الحملة الانتخابية, خصصت للإعلان عن الترتيبات التي اتخذتها القيادة الوطنية لمسايرة هذه الاستحقاقات ومساندة المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, أوضح السيد بوطبيق أن "الانتخابات الرئاسية تعتبر السبيل الآمن للتعبير عن إرادة الشعب وتقوية المؤسسات", ستسمح ب"وضع حد لكل المناوئين ولكل من يريدون تثبيط العزيمة والمساس بمكانة وسمعة الشعب الجزائري".

وبالمناسبة, دعا المواطنين, سيما الشباب منهم, إلى الحرص على المشاركة القوية في الانتخابات من أجل "تكريس المسار الديمقراطي والتعبير عن تمسكه بوطنه وفخره بماضيه ومستقبله".

وأضاف السيد بوطبيق أن الحملة الانتخابية التي سيشارك فيها الحزب لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, سيجوب فيها 37 ولاية, مشيرا إلى الانطلاقة ستكون يوم غد الخميس من ولاية تمنراست, مع الحرص على عقد لقاءات في الولايات الجديدة.

وذكر في ذات السياق بأن الحزب اتخذ في هذه الحملة شعار: "دعما للاستقرار وتعميقا للإصلاحات..عبد المجيد تبون خيارنا..من أجل مستقبل مشرق نشترك فيه جميعا".

وبالمناسبة, دعا السيد بوطبيق إطارات الحزب الى العمل لإنجاح هذه الانتخابات والالتزام ب"أخلاق سياسية عالية تكون في مستوى هذا الموعد".