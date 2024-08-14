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تيميمون: تفعيل دور المجتمع المدني في التحسيس بأهمية المشاركة في رئاسيات 7 سبتمبر المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 19:09     الفئـة : الجـزائـر

تيميمون- أكد مشاركون في أشغال ورشة تفاعلية حول ''المواطنة الفعالة وتعزيز الثقافة الإنتخابية'' تم تنظيمها, يوم الأربعاء بولاية تيميمون, بمبادرة من المرصد الوطني للمجتمع المدني, على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في التحسيس بأهمية المشاركة في رئاسيات 7 سبتمبر القادم.

وخلال هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات لولاية تيميمون, أبرز المتدخلون من أكاديميين وفاعلين جمعويين أهمية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي الذي يشكل -حسبهم- "محطة هامة في مسار الديمقراطية ومواصلة تحقيق المكاسب التنموية في مختلف المجالات''.

وفي هذا الصدد, أوضح عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني, مجدي بكري, أن "هذه الورشة تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها المرصد الوطني للمجتمع المدني من أجل إبراز أهمية التنسيق والتعاون الجمعوي وتعزيز الوعي المجتمعي وزيادة الثقافة الانتخابية لدى جميع فئات المجتمع".

بدوره أشار أستاذ علم الاجتماع عبد الكريم بن خالد من جامعة أدرار, إلى أن ''الوعي الجمعوي, هو الذي يجعل من الفرد عنصرا حاملا لهموم محيطه المجتمعي, مما يجعل من الجمعيات هي النواة الأساسية لتعزيز قيم المواطنة في المجتمع'', مبرزا "دور التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة والمدرسة في التحفيز على الانخراط في العمل الجمعوي".

كما تطرق المشاركون في هذه الورشة التفاعلية إلى واقع العمل الجمعوي وسبل ترقية أدائه في شتى الميادين للمساهمة في تحقيق تطلعات المواطن.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 19:49
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تيميمون: تفعيل دور المجتمع المدني في التحسيس بأهمية المشاركة في رئاسيات 7 سبتمبر المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 19:09     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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