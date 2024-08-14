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الألعاب الأولمبية 2024: رئيس الجمهورية يكرم الرياضيين المتوجين بالميداليات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 16:12     الفئـة : الجـزائـر
الألعاب الأولمبية 2024: رئيس الجمهورية يكرم الرياضيين المتوجين بالميداليات

 

الجزائر- كرم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية (الجزائر العاصمة), الرياضيين المتوجين بميداليات في الألعاب الأولمبية (باريس-2024) التي إختتمت فعاليتها الأحد الماضي.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, اليوم, على مراسم تكريم أبطال الجزائر المتوجين بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية-باريس 2024, إيمان خليف (ميدالية ذهبية), كيليا نمور (ميدالية ذهبية) وجمال سجاتي (ميدالية برونزية), حيث منحهم السيد الرئيس أوسمة, من مصف الاستحقاق الوطني, وشهادات إشعار بإسداء هذه الأوسمة, بالإضافة إلى مكافآت مالية, وذلك بحضور عائلاتهم".

وحضر مراسم التكريم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, المستشار الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية, الامين العام لرئاسة الجمهورية, وزير الشباب والرياضة, الى جانب رئيس جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية, وكذا عائلات الرياضيين ومدربيهم.

وكان الوفد الجزائري المشارك في الالعاب الاولمبية باريس 2024 قد عاد الى أرض الوطن يوم الاثنين, وحظي باستقبال رسمي بمطار هواري بومدين من قبل وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرحمان حماد مرفوقا بعدة مسؤولين مدنيين وعسكريين.

وكانت كل من الجمبازية كايليا نمور في اختصاص العارضتين المختلفة الارتفاع, والملاكمة إيمان خليف في وزن (66 كلغ), قد أحرزتا الميدالية الذهبية في اختصاصهما, فيما نال جمال سجاتي الميدالية البرونزية في نهائي سباق 800 م, في انجاز رياضي يعد الاول منذ دورة اطلانطا (الولايات المتحدة الامريكية) 1996.

و قد شاركت الجزائر في دورة اولمبياد باريس بوفد ضم 46 رياضيا (27 رجال- 19 سيدة) في 15 اختصاصا رياضيا.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 19:22
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الألعاب الأولمبية 2024: رئيس الجمهورية يكرم الرياضيين المتوجين بالميداليات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 16:12     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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