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الدعوة إلى المشاركة المكثفة في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 16:07     الفئـة : الجـزائـر

بسكرة ـ دعا مشاركون في لقاء حول "دور المجتمع المدني في العمليات التحسيسية والتثقيف الإنتخابي" المنظم يوم الأربعاء بقاعة المحاضرات بمركز البحث العلمي والتقني في المناطق القاحلة بمدينة بسكرة إلى المشاركة المكثفة في المواعيد الإنتخابية المقبلة.

وأجمع المشاركون في هذا اللقاء بأن ''المشاركة المكثفة في هذه المواعيد تمكن المواطن من المشاركة في بناء مستقبل بلاده''.

وفي هذا الصدد أوضح عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني حفيظ شكري في هذا السياق أن "المشاركة في العملية الانتخابية كآلية تساهم في وصول المترشح إلى السلطة كما تعتبر الأساس في تحقيق طموحات المجتمع وتمنح تفويضا للمسئول المنتخب لاتخاذ قرارات فعالة''.

وفي مداخلته أكد الناشط الجمعوي لحسن سرغود أن ''رفع الوعي السياسي لدى الشباب وفعاليات المجتمع المدني يتجسد من خلال المشاركة في المجال السياسي والجمعوي'' لافتا إلى أن ''متابعة البرامج الانتخابية والتعهدات التي ستعرض خلال الحملات الانتخابية يحدث التصويت لصالح أحسن مترشح''.

من جهتها أبرزت استاذة القانون بجامعة محمد خيضر هنية احميد أن ''الوصول إلى سدة الحكم عن طريق الانتخابات بسند شعبي مؤشر على صحة المجتمع ورقي مبادئه وسيادة العدالة والمساواة فيه''.

للإشارة فان هذا اللقاء التحسيسي حول "التثقيف الانتخابي" الذي نظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني بالتنسيق مع مصالح ولاية بسكرة حضره ممثلو الجمعيات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومنتخبون محليون.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 17:07
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الدعوة إلى المشاركة المكثفة في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 16:07     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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