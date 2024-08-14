رئاسيات 7 سبتمبر: تخصيص 38 فضاء للحملة الإنتخابية بتيسمسيلت

تيسمسيلت - تم تخصيص بولاية تيسمسيلت 38 فضاء للتجمعات الشعبية في إطار الحملة الإنتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, حسبما أفاد به المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بن فريحة العربي.

وأوضح السيد بن فريحة أن "هذه الفضاءات تشمل قاعات للرياضة وأخرى تابعة لمؤسسات ثقافية ودور سينما وملاعب جوارية عبر البلديات ال 22 لولاية تيسمسيلت".

كما تم تخصيص لهذه الحملة الانتخابية 337 موقعا لوضع ملصقات تخص المترشحين الثلاثة للرئاسيات المقبلة, وفق ذات المتحدث.

وأضاف أنه بلغ عدد مراكز التصويت للرئاسيات المقبلة على مستوى ولاية تيسمسيلت 149 مركزا, حيث تضم 522 مكتبا.

كما سمحت مراجعة القوائم الانتخابية, بضبط الهيئة الناخبة بولاية تيسمسيلت التي وصل تعدادها إلى 177.556 ناخبا وناخبة, مثلما تم توضيحه.

وأشار نفس المصدر الى أن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستنظم في الأيام القليلة المقبلة دورة تكوينية لرؤساء المراكز بالولاية حول كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ومجرياتها, وهذا بغية ضمان السير الحسن لها.