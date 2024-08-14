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السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات: تنصيب منسقي البلديات لمندوبية ولاية الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 15:40     الفئـة : الجـزائـر

 

الجزائر- تم تنصيب منسقي البلديات لمندوبية ولاية الجزائر التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات, تحسبا للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل, حسب ما أعلن عنه المنسق الولائي لدى ذات المندوبية, السيد مولود بن ناصف.

وأوضح السيد بن ناصف في تصريح لـ /وأج أن الأمر يتعلق بمحامين وموثقين ومحضرين قضائيين ومهندسين وكتاب ضبط وكذا أصحاب مختلف المهن, تم تنصيبهم على رأس 57 مندوبية بلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مهامهم الأساسية تتمثل في السهر على عملية تأطير الانتخابات "التي تتطلب --كما قال-- جهودا كبيرة", وكذا "السهر على توصيل بطاقات الناخب إلى مستحقيها".

وذكر السيد بن ناصف أنه, منذ استدعاء الهيئة الناخبة في يونيو الفارط, عكفت مندوبية ولاية الجزائر التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على "إنشاء منصات إلكترونية يمكن لكل مواطن مسجل في القوائم الانتخابية أن يلج إليها".

وأضاف في ذات السياق, أن "المندوبية الولائية تعمل على إشراك في ممارسة الحق السياسي عدد كبير من المواطنين الذين يريدون أن يساهموا فيه وخاصة من فئة الشباب من ذوي الكفاءات", مبرزا أنه "لتحقيق هذه الغاية, بات من الممكن إدراج أي مواطن مسجل في القوائم الانتخابية من ذوي الكفاءات (لا ينتمون إلى أي مترشح إلى غاية الدرجة الرابعة من القرابة أو إلى أي حزب) في فئة المؤطرين لتأطير انتخابات 7 سبتمبر".

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السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات: تنصيب منسقي البلديات لمندوبية ولاية الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 15:40     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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