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رئاسيات 7 سبتمبر: تخصيص 51 قاعة وفضاء لتجمعات الحملة الإنتخابية ببومرداس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 14:01     الفئـة : الجـزائـر

بومرداس- حددت ولاية بومرداس 51 قاعة وفضاء عمومي لتنشيط وعقد التجمعات الشعبية الخاصة بالحملة الإنتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم, حسب ما علم يوم الأربعاء من المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وأوضح المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, سليم زعاطشي, لوأج, أن المواقع والفضاءات العمومية التي خصصت للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم غد الخميس, تتمثل في قاعات التجمعات ومتعددة النشاطات وملاعب جوارية وساحات عمومية التي خضعت لمعاينة جاهزيتها من خلال خرجات ميدانية قام بها أعضاء المندوبية.

وأضاف ذات المسؤول أن هذه الفضاءات العمومية المجهزة بكل اللوازم تتوزع على كل بلديات الولاية ال32, وستسمح للمترشحين و ممثليهم بالقيام بحملتهم الإنتخابية في هذا الموعد الإنتخابي الهام "في ظروف جد ملائمة".

وذكر المنسق الولائي أنه تم أيضا في إطار التحضير للحملة الإنتخابية التي ستتواصل إلى غاية الثالث من سبتمبر القادم, تسخير 542 موقعا موزعا على كل البلديات, لتعليق اللافتات و الملصقات الإشهارية للمترشحين الثلاث لمنصب رئيس الجمهورية القادم.

وفي سياق متصل, ذكر السيد زعاطشي أن المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية "جرت في ظروف جيدة", حيث تم إدراج الرقمنة ووضع في المتناول منصة إلكترونية "سهلت العملية للمواطنين في كل مراحل هذه العملية".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 15:01
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رئاسيات 7 سبتمبر: تخصيص 51 قاعة وفضاء لتجمعات الحملة الإنتخابية ببومرداس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 14:01     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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