رئاسيات: تحديد كيفيات تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية خلال الحملة الانتخابية

الجزائر - حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في منشور لها, كيفيات تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق غدا الخميس تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وينص هذا المنشور المؤرخ في 8 أغسطس الجاري على أن قاعات الاجتماعات والهياكل المعتمدة "توزع على المترشحين بعدالة وإنصاف وبالقرعة عند الاقتضاء" من أجل احتضان الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع المذكور, وهذا وفقا لما ينص عليه القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية.

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ولفت المنشور إلى أن طلب الترخيص للتجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية يقدم للوالي المختص إقليميا "ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل انعقادها"، غير أنه عندما يتعلق الأمر بالثلاثة أيام الأولى من الحملة الانتخابية, "يتعين على المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا تقديم طلب الترخيص قبل يوم واحد للفصل فيه".

ويتعين أن يتضمن طلب الحصول على الترخيص عددا من المعلومات, على غرار هوية المنظمين والهدف من الاجتماع, كما يبلغ هذا الطلب الى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي.

وفيما يتصل بأماكن انعقاد التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية, يؤكد نفس المصدر على أنها تنظم في "القاعات والأماكن المعتمدة والمؤمنة مسبقا", كما "يجب على منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القيام بتعيين القاعات وأماكن الاجتماعات العمومية المعتمدة والتي ستمنح مجانا للمترشحين بطريقة منصفة خلال الحملة الانتخابية".

ويشدد المنشور على ضرورة أن تكون هذه المنشآت "محل حماية أمنية مناسبة طيلة مدة الحملة الانتخابية بهدف حماية محيطها الخارجي والمنشطين والمشاركين".

وبخصوص توزيع القاعات والأماكن المخصصة لاحتضان هذا النوع من التجمعات, يوضح المصدر ذاته أن هذه المهمة موكلة إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع ممثلي المترشحين.

وفي حال وجود تداخل في برامج المترشحين في نفس الموقع, يتعين تفضيل الاتفاق الودي بين الأطراف المعينة, وفي غياب ذلك, يتم إجراء القرعة من طرف المنسق الولائي للسلطة.

كما تطرقت الوثيقة إلى مسألة استعمال مكبرات الصوت, حيث "يحظر, في كل الحالات, استعمالها قرب المستشفيات والمؤسسات التعليمية, وفقا لأحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية".

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كما تذكر أيضا بأنه "يتعين ضمان حظر استخدام, وبأي شكل من الأشكال, أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية, أيا كانت طبيعتها أو انتماؤها, لأغراض الدعاية الانتخابية".

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل ستنطلق غدا الخميس على أن تتواصل فعاليتها لمدة 20 يوما.

أهم مراحل المسار الانتخابي

يمر المسار الانتخابي الخاص برئاسيات 7 سبتمبر المقبل, والتي كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أعلن عن تنظيمها في مارس المنصرم, بعدة مراحل يحددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنفيذا لأحكام الدستور. وفيما يلي أهم هذه المراحل:

- 21 مارس 2024 : إعلان رئيس الجمهورية عن قراره تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في السابع سبتمبر 2024 .

- 8 يونيو 2024 : استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية, طبقا للمادة 91 من الدستور.

- 9 يونيو 2024: شروع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تسليم الراغبين في الترشح استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

- 12 يونيو 2024: انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية واختتامها في 27 من نفس الشهر.

- 18 يوليو 2024: اختتام عملية إيداع التصريح بالترشح على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, حيث تم تسجيل 16 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر من أصل 35 أودعوا ملفات التصريح بالترشح لدى السلطة.

- 25 يوليو 2024: إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين.

- 31 يوليو 2024: المحكمة الدستورية تفصل في صحة الطعون المودعة لديها بخصوص الترشيحات للانتخابات الرئاسية وتعتمد القائمة النهائية للمترشحين, ويتعلق الأمر بكل من السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية, السيد تبون عبد المجيد مترشح حر, والسيد حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم.

- 15 أغسطس 2024: شروع المترشحين في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام منه.