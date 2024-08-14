رئاسيات: السلطة المستقلة للانتخابات تعلن عن تعداد الهيئة الناخبة داخل وخارج الوطن

الجزائر - بلغ تعداد الهيئة الناخبة, تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 7 سبتمبر المقبل, 23.486.061 ناخبا داخل الوطن و865.490 ناخبا بالخارج, وفقا لنتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء.

وفي لقاء مع الصحافة ترأسه رئيس السلطة المستقلة للانتخابات, السيد محمد شرفي, بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة), تم الإعلان عن تعداد الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي والذي بلغ "23.486.061 ناخبا داخل الوطن, 47 بالمائة منهم نساء و53 بالمائة رجال, فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 36 بالمائة".

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وبلغ تعداد الهيئة الناخبة المتواجدة خارج الوطن "865.490 ناخبا, 45 بالمائة منهم نساء و55 بالمائة رجال, فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 15 بالمائة".