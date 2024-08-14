رئاسيات: السلطة المستقلة للانتخابات تعلن عن تعداد الهيئة الناخبة داخل وخارج الوطن

وفي لقاء مع الصحافة ترأسه رئيس السلطة المستقلة للانتخابات, السيد محمد شرفي, بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة), تم الإعلان عن تعداد الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي والذي بلغ "23.486.061 ناخبا داخل الوطن, 47 بالمائة منهم نساء و53 بالمائة رجال, فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 36 بالمائة".
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وبلغ تعداد الهيئة الناخبة المتواجدة خارج الوطن "865.490 ناخبا, 45 بالمائة منهم نساء و55 بالمائة رجال, فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 15 بالمائة".