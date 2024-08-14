إحباط محاولة إدخال أكثر من 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

الجزائر - أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي, في الفترة ما بين 8 و 13 أغسطس الجاري, محاولات إدخال أكثر من 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, و توقيف 49 تاجر مخدرات, حسب حصيلة عملياتية أوردتها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في المصدر أنه, " في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 13 أوت 2024, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

ففي إطار مكافحة الإرهاب, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (02) عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

أما في إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, (49) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (03) قناطير و(70) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط (60ر5) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(683 308) قرص مهلوس", يضيف المصدر.

من جهة أخرى, وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (415) شخص وضبطت (11) مركبة و(71) مولد كهربائي و(62) مطرقة ضغط, بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, في حين تم توقيف (24) شخصا آخر وضبط (05) بنادق صيد رشاش (01) من نوع كلاشنكوف ومسدسين (02) آليين و(35305) لتر من الوقود و(67ر62) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة, بالإضافة إلى (8ر46) قنطار من مادة التبغ, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

كما تمكن حراس السواحل, خلال نفس الفترة, من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (285) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف (1172) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني", يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.