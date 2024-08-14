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محكمة سيدي أمحمد: معالجة قضية جنائية تتعلق بحجز أسلحة وذخيرة بميناء بجاية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 12:16     الفئـة : الجـزائـر
محكمة سيدي أمحمد: معالجة قضية جنائية تتعلق بحجز أسلحة وذخيرة بميناء بجاية

الجزائر - عالجت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قضية جنائية تتعلق بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء ولاية بجاية كانت بحوزة عضو في حركة إرهابية كان بصدد إدخالها الى التراب الوطني, حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء وكيل الجمهورية المساعد لدى ذات المحكمة, سيد علي بوزرينة.

وأوضح وكيل الجمهورية المساعد, خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المحكمة, أنه "بتاريخ 4 أغسطس الجاري وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية, تم اخضاع المتهم الرئيسي المدعو (ز.م) الذي كان برفقة زوجته المدعوة (ب.ن) للفحص الجمركي الروتيني, وفق الاجراءات المعمول بها, و تم ضبط هذه الأسلحة على متن مركبته".

وبلغ مجموع الأسلحة والذخيرة التي تم ضبطها --حسب نفس المصدر-- 21 قطعة سلاح و2000 طلقة حية من مختلف العيارات, وكذا مقذوفات أسلحة مختلفة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري, بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 15:30
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محكمة سيدي أمحمد: معالجة قضية جنائية تتعلق بحجز أسلحة وذخيرة بميناء بجاية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 12:16     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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