الأمم المتحدة: مقرمان يواصل لقاءاته الثنائية بنيويورك

و شكل اللقاء مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن مع التركيز على المسائل التي تخص إقليمنا الحيوي وكذا القضايا العربية والافريقية الراهنة.
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كما تركزت المحادثات مع رئيس لجنة بناء السلام على سبل تعزيز عمل ونشاط هذه اللجنة التي تعتبر الجزائر أحد الأعضاء الفاعلين فيها, حيث تبادل الطرفان الرأي حول الدور الذي يمكن للجزائر أن تلعبه بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للمشاركة في تعزيز جهود بناء السلام والوقاية من النزاعات والأزمات عبر العالم.