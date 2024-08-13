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الأمم المتحدة: مقرمان يواصل لقاءاته الثنائية بنيويورك

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 18:32     الفئـة : الجـزائـر
الأمم المتحدة: مقرمان يواصل لقاءاته الثنائية بنيويورك

نيويورك (الأمم المتحدة)- أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد لوناس مقرمان, يوم الثلاثاء, محادثات ثنائية مع كل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام, السيدة روزماري ديكارلو, ورئيس لجنة بناء السلام, السفير البرازيلي سيرجيو دانيزي, وذلك مواصلة للقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في النقاش رفيع المستوى حول إصلاح مجلس الأمن.

و شكل اللقاء مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن مع التركيز على المسائل التي تخص إقليمنا الحيوي وكذا القضايا العربية والافريقية الراهنة.

 

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كما تركزت المحادثات مع رئيس لجنة بناء السلام على سبل تعزيز عمل ونشاط هذه اللجنة التي تعتبر الجزائر أحد الأعضاء الفاعلين فيها, حيث تبادل الطرفان الرأي حول الدور الذي يمكن للجزائر أن تلعبه بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للمشاركة في تعزيز جهود بناء السلام والوقاية من النزاعات والأزمات عبر العالم.

 

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 13 أوت 2024 19:45
كلـمات مفتـاحيــة :
الأمم المتحدة: مقرمان يواصل لقاءاته الثنائية بنيويورك
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 18:32     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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