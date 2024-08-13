رئيس الجمهورية يجري محادثات موسعة مع وفد جمهورية النيجر

الجزائر تحيي الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية -

وزير الصحة: مخطط التكفل بالمريض سجل نتائج إيجابية -

رئاسيات: مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف -

رئاسيات: المترشح الحر عبد المجيد تبون -

رئاسيات: مرشح جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش -

رئاسيات: مرشح حركة مجتمع السلم يخوض السباق ببرنامج إنتخابي يحمل شعار فرصة -

رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يؤكد على مواصلة سياسة الدعم الإجتماعي -

رئاسيات: مرشح جبهة القوى الإشتراكية يدخل غمار الحملة ببرنامج إنتخابي يحمل شعار رؤية للغد -

غاز: سوناطراك والشركة الصينية للهندسة البترولية توقعان عقدا لإنجاز وحدات جديدة لتعزيز ضغط حقل ألرار -

الرئاسة الفلسطينية تحذر من سعي الاحتلال الصهيوني إلى إشعال المنطقة برمتها -

ميناء وهران: الشروع قريبا في أشغال ترميم وتقوية الرصيف التجاري دانكارك -

رئاسيات 7 سبتمبر: انطلاق الحملة الانتخابية بتنشيط عدة تجمعات شعبية ونشاطات جوارية -

الصحراء الغربية: تشجيع المغرب في أطروحته التوسعية خطر على استقرار وأمن منطقة شمال إفريقيا بأكملها -

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 40 ألفا وخمسة شهداء -

رئاسيات 7 سبتمبر: انطلاق الحملة الانتخابية يتصدر عناوين الصحف الوطنية -

انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر -

محروقات: سوناطراك حققت 14 اكتشافا منذ مطلع السنة و الى نهاية يوليو -

صادرات المحروقات: سوناطراك تمكنت في 2024 من دخول عدة أسواق جديدة عبر مختلف القارات -

لبنان يدعو المجتمع الدولي لتحرك فوري لوقف العدوان على غزة كخطوة باتجاه وقف التصعيد بالمنطقة -