وقد حضر هذه المحادثات عن الجانب الجزائري, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام, الى جانب عدد من أعضاء الحكومة.
رئيس الجمهورية يجري محادثات موسعة مع وفد جمهورية النيجر
أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 18:03 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- أجرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, محادثات موسعة مع وفد جمهورية النيجر الذي يقوده الوزير الأول السيد علي محمد لمين زين.
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