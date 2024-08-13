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سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 16:20     الفئـة : الجـزائـر

سوق أهراس- دعا يوم الثلاثاء بسوق أهراس, نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب, أنيس عبد الإله عيلول, الشباب إلى ضرورة "الإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية لتعزيز مكاسب التنمية المحققة والحفاظ على الإستقرار".

و أوضح ذات المتدخل خلال أشغال منتدى شباب سوق أهراس المنظم من طرف ذات المجلس تحت شعار "هيا شباب من أجل مشاركة فعالة" بدار الثقافة الطاهر وطار بعاصمة الولاية, بحضور سلطات الولاية المدنية والعسكرية بأن "المشاركة القوية و الفعالة للشباب في رئاسيات 7 سبتمبر المقبل تهدف كذلك إلى بناء طموحات و آمال أخرى لهذه الشريحة من المجتمع".

وأشار ذات المتدخل خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة واسعة لممثلي المجتمع المدني والكشافة الإسلامية الجزائرية وكذا الشباب إلى أن "مثل هذه المنتديات تهدف أساسا إلى تأطير الشباب محليا, حيث يقوم بدوره بعمل جواري وتحسيسي لنظرائه إلى غاية 7 سبتمبر 2024  لبناء وعي جمعوي يسمح بتكاثف جهود كل الشباب محليا و وطنيا وحتى شباب الجالية الجزائرية بالخارج من أجل إنجاح الموعد الرئاسي المقبل".

و أفاد ذات المصدر بأنه "سيتم تكثيف العمل التحسيسي خلال الفترة المقبلة عبر جميع ربوع الوطن وهو ما يستدعي إدراك التحدي الذي يواجهنا".

ومن جهته, أوضح والي سوق أهراس, عبد الكريم زيناي بأن اختيار شعار "هيا شباب من أجل مشاركة فعالة" لهذا المنتدى يحمل في طياته دلالات عميقة تبرز أهمية دور الشباب لبناء حاضره ومستقبله مفيدا بأن الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفئة الشباب برزت معالمها من خلال الإلتزامات الـ54 لبناء جمهورية جديدة.

وتواصلت أشغال هذا اللقاء بعقد جلسة حوار ونقاش حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية تحت إشراف عدد من أساتذة جامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس قبل تنظيم ورشات لها علاقة مباشرة بتحسيس الشباب للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي المقبل.

كلـمات مفتـاحيــة :
سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 16:20     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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