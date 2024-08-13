رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

وأكد رئيس جمعية "إقرأ", حسين خليد, في تصريح لوأج, أن "جمعيتنا تؤيد تطلعات كل جزائري تجاه وطنه وتدعو كل الجزائريين, لاسيما الشباب, إلى مشاركة قوية في رئاسيات 7 سبتمبر لتعزيز استقرار البلاد".
وأضاف السيد خليد أن "السياق الدولي والإقليمي الراهن لا يبشر بالخير وأن المشاركة القوية في الاقتراع المقبل رسالة لإبراز تمسك وحرص كل جزائري على سيادة واستقرار بلاده".
وتشارك أربع ولايات, وهي ادرار و تيميمون وعين الدفلى والجزائر العاصمة, في الجامعة الصيفية لجمعية "إقرأ", المخصصة لجهود الانتقال الى الرقمنة و لتسيير المكاتب الجهوية لهذه الجمعية الهادفة أساسا إلى محو الأمية على المستوى الوطني.
وأوضح ذات المسؤول أن الرقمنة "تتطلب توسيع حقل جهود محو الأمية إلى كل فئات المجتمع, بما فيها تلك المتعلمة التي لا تتحكم بالضرورة في التكنولوجيات الجديدة".
وقد أنشئت جمعية "اقرأ" التي تعتبر منظمة ذات منفعة عامة, عام 1990, و ساهمت إلى يومنا هذا في محو أمية أزيد من مليوني شخص, وفق رئيسها.