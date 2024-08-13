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رئيس الجمهورية يعزي أمير دولة الكويت في وفاة عميد أسرة آل الصباح

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 13:09     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يعزي أمير دولة الكويت في وفاة عميد أسرة آل الصباح

الجزائر - بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء, برسالة تعزية إلى أمير دولة الكويت الشقيقة, صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح, إثر وفاة عميد أسرة آل الصباح, سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح.

وجاء في نص التعزية : "صاحب السمو وأخي العزيز, تلقيت ببالغ التأثر نبأ وفاة عميد أسرة آل الصباح الكرام, سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح, ليلقى الله جل وعلا بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة دولة الكويت الشقيقة".

وأضاف قائلا: "وأمام هذا المصاب العصيب الذي لا مرد لقضاء الله فيه, أتقدم إلى سموكم, ومن خلالكم إلى كافة آل الصباح الأفاضل, بخالص العزاء وصادق مشاعر التعاطف والمواساة, سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بمشمول رحمته وعظيم مغفرته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى من جناته ويلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان ويحفظكم من كل مكروه, وأنتم تحتسبون من الصبر تثبيتا وأجرا, مصداقا لقوله تعالى (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

وخلص رئيس الجمهورية إلى القول: "وإذ أجدد لكم خالص التعازي, تفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز, بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام".

آخر تعديل على الثلاثاء, 13 أوت 2024 13:42
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رئيس الجمهورية يعزي أمير دولة الكويت في وفاة عميد أسرة آل الصباح
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 13:09     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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