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رئاسيات 7 سبتمبر: إجراءات تنظيمية محكمة تحسبا للحملة الانتخابية بتلمسان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 13:04     الفئـة : الجـزائـر

تلمسان - ضبطت مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية تلمسان جملة من الإجراءات التنظيمية المحكمة تحسبا للحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, حسبما علم لدى ذات الهيئة.

وأكد منسق ذات المندوبية الولائية, محمد محجوب, لوأج أنه لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم الخميس المقبل تم ضبط مجموعة من الإجراءات وذلك بإحصاء الهياكل والفضاءات المخصصة لاحتضان تجمعات المترشحين الثلاث أو ممثليهم ضمن الحملة الانتخابية.

وقد تم تخصيص 81 فضاء عبر مختلف بلديات الولاية لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية, تتمثل في قاعات للرياضات ومرافق ثقافية وغيرها, يضيف نفس المصدر.

كما جرى تحديد 825 موقعا لتعليق الملصقات الخاصة بالمترشحين لهذه الانتخابات الرئاسية عبر الأماكن العمومية بجميع بلديات ولاية تلمسان, مثلما أبرزه السيد محجوب.

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رئاسيات 7 سبتمبر: إجراءات تنظيمية محكمة تحسبا للحملة الانتخابية بتلمسان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 13:04     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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