مقرمان يجري لقاءات ثنائية بنيويورك

نيويورك (الأمم المتحدة)- أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد لوناس مقرمان, يوم الإثنين بنويويورك, محادثات ثنائية, مع كل من السيد بيا موشيلينجا, وزير العلاقات الدولية والتعاون لناميبيا و اللورد كولينز أوف هايبري, وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة.

وجاء ذلك على هامش مشاركة السيد مقرمان في النقاش رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي حول "تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بفعل غياب التمثيل الفعال لها في مجلس الأمن".

وتمحورت المحادثات مع وزير خارجية ناميبيا حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين, كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.