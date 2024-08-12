Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مقرمان يجري لقاءات ثنائية بنيويورك

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 19:30     الفئـة : الجـزائـر
مقرمان يجري لقاءات ثنائية بنيويورك

نيويورك (الأمم المتحدة)- أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد لوناس مقرمان, يوم الإثنين بنويويورك, محادثات ثنائية, مع كل من السيد بيا موشيلينجا, وزير العلاقات الدولية والتعاون لناميبيا و اللورد كولينز أوف هايبري, وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة.

وجاء ذلك على هامش مشاركة السيد مقرمان في النقاش رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي حول "تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بفعل غياب التمثيل الفعال لها في مجلس الأمن".

وتمحورت المحادثات مع وزير خارجية ناميبيا حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين, كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

وشكلت المحادثات مع اللورد كولينز أوف هايبري, فرصة للتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق حول مجمل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن وكذا العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون.

آخر تعديل على الثلاثاء, 13 أوت 2024 17:12
كلـمات مفتـاحيــة :
مقرمان يجري لقاءات ثنائية بنيويورك
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 19:30     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.14

سوناطراك سترافق الرياضيين المتوجين خلال العهدة الأولمبية القادمة

24.08.14

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

24.08.14

قصر المعارض الجديد: زيتوني يسدي تعليمات للإنتهاء من الشطر الأول أواخر مايو 2025

24.08.14

أمن صحي: الإستراتيجية الخماسية، "خيار منهجي"

24.08.14

رئاسيات 7 سبتمبر: الجمعيات مدعوة إلى تكثيف جهودها لتحفيز المواطنين على المشاركة الواسعة

24.08.14

رئاسيات 7 سبتمبر: المنظمة الوطنية للمجاهدين تجدد مساندتها للمترشح الحر السيد عبد المجيد…

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية