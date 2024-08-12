مقرمان يجري لقاءات ثنائية بنيويورك

وجاء ذلك على هامش مشاركة السيد مقرمان في النقاش رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي حول "تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بفعل غياب التمثيل الفعال لها في مجلس الأمن".
وتمحورت المحادثات مع وزير خارجية ناميبيا حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين, كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشكلت المحادثات مع اللورد كولينز أوف هايبري, فرصة للتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق حول مجمل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن وكذا العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون.