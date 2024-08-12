وفاة 24 شخصا في حادث إنهيار بالعاصمة كامبالا: رئيس الجمهورية يعزي نظيره الأوغندي

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني -

أمن صحي: الإستراتيجية الخماسية، خيار منهجي -

رئاسيات 7 سبتمبر: الجمعيات مدعوة إلى تكثيف جهودها لتحفيز المواطنين على المشاركة الواسعة -

منتدى المستثمرين الجزائريين: مرافقة أزيد عن 500 مستثمر منذ 2021 -

توقيف شخص ينتمي للتنظيم الإرهابي ''الماك حاول إدخال أسلحة وذخيرة إلى الجزائر -

جثمان الشاعر محمد بلقاسم خمار يوارى الثرى بمقبرة العالية بالعاصمة -

تشييع جنازة اللاعب الدولي السابق سيد أحمد بلكدروسي بوهران -

سونلغاز تتباحث مع الشركة المكسيكية دورو فلغويرا حول مشروع محطة إنتاج الكهرباء بعين وسارة -

إجتماع تنسيقي حول النشاطات المقبلة للبرلمان بغرفتيه ضمن آليات الدبلوماسية البرلمانية -

الألعاب الأولمبية 2024: رئيس الجمهورية يكرم الرياضيين المتوجين بالميداليات -

رئاسيات 7 سبتمبر: السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات جاهزة لتنظيم الإستحقاق -

صيد بحري: إستكمال الملف الخاص بإستيراد السفن المستعملة الأقل من 5 سنوات -

إجتماع الحكومة: دراسة عروض ومراسيم تنفيذية تتعلق بعدة قطاعات -

أوامر إيداع 21 متهما في قضية الإنخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية -

رئاسيات: تحديد كيفيات تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية خلال الحملة الانتخابية -

رئاسيات: السلطة المستقلة للانتخابات تعلن عن تعداد الهيئة الناخبة داخل وخارج الوطن -

الجزائر نجحت في فضح جرائم الاحتلال الصهيوني -

رئاسيات 7 سبتمبر: انطلاق الحملة الانتخابية غدا الخميس -

إحباط محاولة إدخال أكثر من 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب -