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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وفاة 24 شخصا في حادث إنهيار بالعاصمة كامبالا: رئيس الجمهورية يعزي نظيره الأوغندي

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 18:47     الفئـة : الجـزائـر
وفاة 24 شخصا في حادث إنهيار بالعاصمة كامبالا: رئيس الجمهورية يعزي نظيره الأوغندي

الجزائر- تقدم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الإثنين, بخالص التعازي وأصدق عبارات التضامن والمواساة إلى رئيس جمهورية أوغندا, السيد يوري موسيفيني, إثر حادث إنهيار وقع بضواحي العاصمة كامبالا وأدى إلى وفاة 24 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وجاء في نص التعزية: "فخامة الرئيس وأخي الفاضل, تلقيت بعميق الحزن وبالغ التأثر, نبأ حادث الانهيار الأليم الذي وقع بضواحي العاصمة كامبالا والذي أودى بحياة 24 مواطنا أوغنديا, بينهم أطفال وإصابة عشرات الأشخاص الآخرين".

وأضاف رئيس الجمهورية: "أمام هذا المصاب الجلل, أتقدم إليكم وإلى الحكومة الأوغندية ومن خلالكم إلى أسر الضحايا, باسمي الخاص وباسم الجزائر شعبا وحكومة, بخالص التعازي وأصدق عبارات التضامن والمواساة, متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين''.

وتابع رئيس الجمهورية مخاطبا نظيره الأوغندي: "وإذ أجدد لكم التعازي الصادقة, تفضلوا فخامة الرئيس وأخي الفاضل, بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام".

آخر تعديل على الإثنين, 12 أوت 2024 18:51
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وفاة 24 شخصا في حادث إنهيار بالعاصمة كامبالا: رئيس الجمهورية يعزي نظيره الأوغندي
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 18:47     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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