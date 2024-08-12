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رئاسيات 7 سبتمبر: الشروع في إستقبال طلبات الصحافة الوطنية والأجنبية

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 16:13     الفئـة : الجـزائـر
رئاسيات 7 سبتمبر: الشروع في إستقبال طلبات الصحافة الوطنية والأجنبية

الجزائر- شرعت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في إستقبال طلبات الصحافة الوطنية والأجنبية المعتمدة بصفة دائمة في الجزائر, وهذا في إطار التحضير للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل, حسب ما أفاد به يوم الإثنين بيان لوزارة الإتصال.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية استقبال طلبات الصحافة الوطنية والصحافة الأجنبية المعتمدة بصفة دائمة في الجزائر ستتواصل إلى غاية الأحد 18 أغسطس 2024.

ولهذا الغرض, يتعين على المكلفين والراغبين في تغطية هذا الحدث تحميل الاستمارة الخاصة بالانتخابات عبر موقع وزارة الاتصال www.ministerecommunication.gov.dz

كما يتكون ملف التسجيل أيضا من نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر وطلب التكليف بمهمة تغطية الانتخابات (بالنسبة للصحافة الوطنية).

ويرفق ملف طلب المؤسسات الإعلامية الوطنية بقائمة اسمية تحمل أسماء الصحفيين والتقنيين المرافقين المراد اعتمادهم بختم المؤسسة وإمضاء المسؤول المباشر, حيث تودع الملفات كاملة بوزارة الاتصال أو ترسل إلى العنوان الالكتروني: (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.).

آخر تعديل على الثلاثاء, 13 أوت 2024 14:57
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رئاسيات 7 سبتمبر: الشروع في إستقبال طلبات الصحافة الوطنية والأجنبية
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 16:13     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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