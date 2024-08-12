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رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 14:51     الفئـة : الجـزائـر

قسنطينة- أكدت يوم الإثنين بقسنطينة المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء على لسان أمينها العام, خليفة سماتي دعمها في إنتخابات ال7 سبتمبر المقبل للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون.

وأوضح السيد سماتي خلال ترأسه للقاء جهوي ضم الأمناء الولائيين للشرق الجزائري للتنظيم المذكور بقاعة المحاضرات لدار الثقافة مالك حداد بمدينة قسنطينة بأن ''دعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون نابع عن قناعة مفادها الاستمرار في تعزيز بناء مؤسسات الدولة و المضي قدما في تحقيق المزيد من المكتسبات على المستويين المحلي و الدولي و مواصلة تجسيد مخطط التقويم الوطني''.

و أضاف السيد سماتي أن دعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون ''سيسمح كذلك بمواصلة الإصلاحات التي يقودها والتي تسير في الاتجاه الذي يخدم مصالح الوطن و الشعب الجزائري''.

وأبرز السيد سماتي بالمناسبة أن هذا اللقاء عرف مشاركة 15 أمينا ولائيا سيركزون نشاطهم خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع على التحسيس من أجل المشاركة المكثفة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

آخر تعديل على الإثنين, 12 أوت 2024 15:02
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رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 14:51     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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