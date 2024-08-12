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بوغالي يتحادث بكيغالي مع رئيس مجلس الشيوخ الرواندي

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 14:25     الفئـة : الجـزائـر
بوغالي يتحادث بكيغالي مع رئيس مجلس الشيوخ الرواندي

الجزائر- إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, يوم الإثنين بكيغالي, من قبل رئيس مجلس الشيوخ الرواندي, السيد كليندا فرانسوا كزافيي, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وقد جرى اللقاء على هامش مشاركة السيد بوغالي, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في مراسم تنصيب رئيس جمهورية رواندا, السيد بول كاغامي.

وبالمناسبة, شدد السيد بوغالي على "أهمية افتتاح الجزائر لسفارتها في العاصمة كيغالي, والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين", مبرزا "النتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني, إلى رواندا", والتي تعكس --مثلما قال-- "التزام الجزائر بدعم جهود السلم والأمن في منطقة البحيرات الكبرى وفي القارة الأفريقية بشكل عام".

وفي نفس سياق, تطرق رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى قضية الصحراء الغربية, مشيدا بـ "دعم رواندا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

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كما أدان في نفس الوقت "افتتاح بعض الدول الأفريقية لممثليات دبلوماسية لها في الأراضي الصحراوية والاستغلال غير القانوني لثروات الشعب الصحراوي".

وبخصوص القضية الفلسطينية, جدد السيد بوغالي التأكيد على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة, مذكرا بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن الأممي من أجل "وضع حد لجرائم الاحتلال والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين".

من جهته, أعرب رئيس مجلس الشيوخ الرواندي عن "شكره العميق لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على إيفاد وفد لحضور مراسم التنصيب وعلى تخصيص الجزائر لمنح دراسية للطلبة الروانديين"، مشيرا الى "تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين".

كما تطرق إلى "تقارب وجهات النظر بين الجانبين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك", مشددا على "ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين الذي يدعو إليه الاتحاد الأفريقي".

وأكد على أهمية تشكيل مجموعة للصداقة البرلمانية بما "يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تبادل الزيارات والتجارب".

آخر تعديل على الإثنين, 12 أوت 2024 16:22
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بوغالي يتحادث بكيغالي مع رئيس مجلس الشيوخ الرواندي
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 14:25     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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