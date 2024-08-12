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ميلة: إطلاق قافلة تجوب بلديات الولاية لتحسيس الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 13:50     الفئـة : الجـزائـر

ميلة - أطلق المكتب الولائي بميلة للجمعية الوطنية "لقاء شباب الجزائر" اليوم الاثنين قافلة تحسيسيةستجوب بلديات الولاية لتحفيز الشباب على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية لـ 7 سبتمبر المقبل.

و صرح رئيس المكتب الوطني لهذه الجمعية عبد المالك بن لعور على هامش إشرافه على إطلاق القافلة بأن هذه المبادرة التي تندرج ضمن الحملة الوطنية "شارك" التي أطلقتها الجمعية بهدف توعية فئة الشباب بضرورة المشاركة القوية في الانتخابات المقبلة "تأتي تعزيزا للمكتسبات وتحقيقا للتطلعات".

ودعا السيد بن لعور الشباب من ولاية ميلة إلى التحلي بالمسؤولية وعدم التخلي عن واجبهم في ممارسة الفعل الانتخابي الذي اعتبره "فعلا حضاريا له دوره في تعزيز الديمقراطية ومكانة الجزائر دوليا".

للإشارة فإن القافلة التحسيسية قد استهلت نشاطها بمدينة ميلة لتتواصل عبر عديد بلديات الولاية.

 

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ميلة: إطلاق قافلة تجوب بلديات الولاية لتحسيس الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 13:50     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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