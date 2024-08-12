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الوزير الأول النيجري يضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 12:32     الفئـة : الجـزائـر
الوزير الأول النيجري يضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية

الجزائر - قام الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر, السيد علي محمد لمين زين, اليوم الاثنين بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة), بوضع إكليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وكان الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر مرفوقا بوزير الطاقة والمناجم, السيد محمد عرقاب.

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وكان السيد علي محمد لمين زين قد شرع, مساء أمس الأحد, في زيارة رسمية إلى الجزائر, حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, وزير الطاقة والمناجم, السيد محمد عرقاب, ووزير التجارة وترقية الصادرات, السيد الطيب زيتوني, وكذا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, اللواء محمد الصالح بن بيشة.

آخر تعديل على الإثنين, 12 أوت 2024 14:41
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الوزير الأول النيجري يضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 12:32     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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