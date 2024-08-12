الوزير الأول النيجري يضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية

وكان الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر مرفوقا بوزير الطاقة والمناجم, السيد محمد عرقاب.
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وكان السيد علي محمد لمين زين قد شرع, مساء أمس الأحد, في زيارة رسمية إلى الجزائر, حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, وزير الطاقة والمناجم, السيد محمد عرقاب, ووزير التجارة وترقية الصادرات, السيد الطيب زيتوني, وكذا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, اللواء محمد الصالح بن بيشة.