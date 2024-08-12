النعامة : نشاطات تحسيسية جمعوية مكثفة حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

النعامة - بادرت جمعيات وهيئات بولاية النعامة بنشاط تحسيسي ميداني بشكل مكثف في أوساط المواطنين حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر القادم, حسبما علم لدى أصحاب هذه المبادرات.

وتشتمل هذه الأنشطة التطوعية التي تحتضنها الساحات العمومية والفضاءات العامة عبر مختلف البلديات وكذا القرى وتجمعات البدو الرحل على تنظيم لقاءات تحسيسية وسط تجاوب ووعي كبير لدى المواطنين وعزمهم على المشاركة في الرئاسيات وممارسة حقهم الانتخابي, مثلما أوضح المصدرنفسه.

ويقوم ممثلو المجلس الأعلى للشباب بولاية النعامة بدور هام في هذا الجانب من خلال تنقلاتهم إلى مختلف البلديات كمشرية وعين الصفراء وصفيصيفة وعقد لقاءات مباشرة وجلسات للحوار وتبادل الرؤى والنقاش مع الشباب حول أهمية التصويت "الذي يسمح للناخبين بتعزيز الممارسة الديمقراطية والمساهمة في صناعة القرار", حسبما أبرزه العضو الممثل الولائي لذات الهيئة, رحماني علي.

كما تعد مبادرة مكتب ولاية النعامة للاتحاد الوطني لشباب المستقبل التي تحمل شعار " شباب واعي سياسيا... مكتسبات محققة مستقبلا " إحدى نشاطات التوعية التي أطلقت بهدف دعوة الناخبين, وخصوصا المسجلين منهم لأول مرة في القوائم الانتخابية, إلى التوافد على مراكز الاقتراع يوم 7 سبتمبر وأداء الواجب الانتخابي, وفق رئيس ذات المكتب, عتبى أسامة.

ومن جهتها تساهم منظمة "لقاء شباب الجزائر" في هذه المبادرات التحسيسية بتنشيط لقاءات بالساحات العمومية لعاصمة الولاية وكذا عبر قرى تواجر وحرشاية وتفويزة التابعة لها وذلك تحت شعار "المشاركة في الانتخابات... تعزيز للمكتسبات ... تجسيد للتطلعات", كما أشار إليه رئيس المكتب الولائي للمنظمة, موساوي محمد.

وتشكل هذه اللقاءات الجوارية الأثر الإيجابي في رفع درجة الوعي لدى الشباب ودعوتهم من أجل التوجه بقوة إلى مكاتب الاقتراع, ومبادرات للمرافقة وتحفيز العمل على تحقيق التطلعات برؤية شبابية معاصرة, كما ذكرته ذات المصادر.