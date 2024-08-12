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رئاسيات 7 سبتمبر: تخصيص 61 فضاء للحملة الانتخابية بوهران

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 12:20     الفئـة : الجـزائـر

وهران - خصصت ولاية وهران 61 فضاء لاحتضان التجمعات الشعبية ضمن الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, حسبما علم اليوم الاثنين لدى مصالح الولاية.

وتشمل هذه الفضاءات الموزعة على مختلف بلديات الولاية 46 قاعة و15 فضاء مفتوحا (ساحات) لاحتضان تجمعات المترشحين الثلاث أو ممثليهم لعرض برامجهم الانتخابية أمام المواطنين طيلة أيام الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الخميس المقبل, وفق ذات المصالح.

وأكد منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات بوهران, بومنقار بلخير, من جهته أنه تم تخصيص عدد كبير من المواقع لتعليق لافتات المترشحين في إطار الحملة الانتخابية من بينها 120 موقعا ببلدية وهران و40 ببلدية أرزيو و 35 موقعا ببلدية سيدي الشحمي, بينما تراوح عدد الأماكن بالبلديات الأخرى ما بين 15 و 20 موقعا.

وبلغ عدد مراكز التصويت للرئاسيات المقبلة بولاية وهران -حسب منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات- 296 مركزا موزعة على البلديات ال 26, حيث تضم 2444 مكتبا للاقتراع.

كما بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالولاية, بعد آخر مراجعة للقوائم الانتخابية, 1 مليون و41331 ناخبا وناخبة من بينهم 20 ألفا و127 مسجلا جديدا, وفق السيد بومنقار.

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رئاسيات 7 سبتمبر: تخصيص 61 فضاء للحملة الانتخابية بوهران
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 12:20     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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