Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عطاف يستقبل نظيره الصحراوي محمد سيداتي

  أدرج يـوم : الأحد, 11 أوت 2024 16:41     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يستقبل نظيره الصحراوي محمد سيداتي

الجزائر- إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, نظيره الصحراوي, محمد سيداتي, حيث بحث الطرفان تطورات قضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان: "استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم بمقر الوزارة, وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة, السيد محمد سيداتي", حيث خصص هذا اللقاء "لاستعراض وتباحث تطورات قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, على ضوء التقرير الذي قدمه مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة حول هذه القضية, وكذا في أفق الاستحقاقات الدبلوماسية المقبلة بهذا الخصوص, سواء على مستوى مجلس الأمن أو على مستوى الجمعية العامة للمنظمة الأممية".

كما تطرق الطرفان خلال ذات اللقاء, حسب البيان, إلى "عدد من الملفات المتعلقة بالأجندة القارية في إطار الاتحاد الإفريقي, وكذا الشراكات التي تربط المنظمة القارية بمختلف الفاعلين الدوليين, وهي الشراكات التي أكد لقاء أكرا الأخير على ضرورة احترامها لمبدأ الشمولية والنأي بها عن نهج الإقصاء والانتقائية والتمييز بخصوص العضوية فيها".

آخر تعديل على الأحد, 11 أوت 2024 19:11
كلـمات مفتـاحيــة :
عطاف يستقبل نظيره الصحراوي محمد سيداتي
  أدرج يـوم : الأحد, 11 أوت 2024 16:41     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.15

المجلس الأعلى للشباب: عدة مبادرات لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

24.08.15

وزير الصحة: مخطط التكفل بالمريض سجل نتائج إيجابية

24.08.15

الندوة الدولية لإنهاء الإستعمار تدعو إلى تفعيل قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان…

24.08.15

كرة الريشة/البطولة الإفريقية لأقل من 19 سنة: المنتخب الجزائري ينهي منافسة الفرق في المركز…

24.08.15

رئاسيات 7 سبتمبر: مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف

24.08.15

رئاسيات 7 سبتمبر: المترشح الحر عبد المجيد تبون

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.14

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.14

رئاسيات 7 سبتمبر: الجمعيات مدعوة إلى تكثيف جهودها لتحفيز المواطنين على المشاركة الواسعة

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"