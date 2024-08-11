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الجزائر تدين المجزرة الوحشية التي إرتكبها الكيان الصهيوني بحق مدنيين بمدرسة "التابعين"

  أدرج يـوم : الأحد, 11 أوت 2024 15:02     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر تدين المجزرة الوحشية التي إرتكبها الكيان الصهيوني بحق مدنيين بمدرسة &quot;التابعين&quot;

الجزائر- أدانت الجزائر بأشد العبارات وببالغ القوة المجزرة الوحشية التي إرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين العزل الذين إلتجأوا إلى مدرسة "التابعين" بغزة فرارا من آلة الموت والبطش التي تطاردهم وتزهق أرواحهم حتى وهم عاكفون لتأدية صلواتهم, وفق ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, يوم الأحد.

و جاء في البيان : "إن هذه الجريمة الشنيعة التي تعد جريمة ضد الإنسانية بكافة المعايير والمقاييس تأتي لتثقل السجل الدموي للعدوان الصهيوني من جرائم الإبادة الثابتة وجرائم الحرب الأكيدة والجرائم ضد الإنسانية الموثقة التي لم تشهد لها الإنسانية مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية".

و أضاف ذات المصدر أن "الأدهى من كل هذا والأمر أن الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بات لا يكتفي باستهداف المدنيين عبر القصف والتقتيل والتدمير, بل أضحى يستهدفهم كذلك عبر نشر الأوبئة الخطيرة والفيروسات الفتاكة التي تحصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة".

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ومن هذا المنظور, أكدت الجزائر مجددا على "حتمية تحرك المجتمع الدولي وتبنيه لموقف حازم وصارم يفرض على الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ما فرض على غيره من تدابير ردعية وعقابية في حالات لا ترقى أن تشكل قطرة من بحر الجرائم غير المسبوقة التي يتمادى ويتباهى هذا الاحتلال بارتكابها في حق الفلسطينيين العزل".

"كما أن الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لا يمكن ولا ينبغي أن يستمر في التمتع بحصانة مطلقة وتامة, ليس فقط من المساءلة والمحاسبة, بل من المحاكمة والمعاقبة, عما اقترفه ولا يزال من جرائم لا تعد ولا تحصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجوار الفلسطيني", يضيف المصدر نفسه.

آخر تعديل على الأحد, 11 أوت 2024 16:44
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الجزائر تدين المجزرة الوحشية التي إرتكبها الكيان الصهيوني بحق مدنيين بمدرسة "التابعين"
  أدرج يـوم : الأحد, 11 أوت 2024 15:02     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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