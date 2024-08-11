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رئاسيات 7 سبتمبر: تخصيص 15 فضاء عموميا لتنشيط الحملة الانتخابية بولاية تيميمون

  أدرج يـوم : الأحد, 11 أوت 2024 11:40     الفئـة : الجـزائـر

تيميمون - جرى تخصيص 15 فضاء عموميا بولاية تيميمون لتنشيط وقائع الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر التي ستنطلق في منتصف الشهر الجاري, حسبما أفادت اليوم الأحد المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويتعلق الأمر بتخصيص 12 قاعة على مستوى المراكز الثقافية ببلديات الولاية وثلاث قاعات على مستوى بلدية تيميمون, من بينها قاعة السينما وقاعة مكتبة المطالعة العمومية ودار الشباب حاسي غنبو, حسب ذات المصدر.  

كما جرى تخصيص نحو 155 موقعا لتعليق لافتات إشهارية للمترشحين الثلاث بمختلف البلديات العشرة لولاية تيميمون, وفق المصدر ذاته.

وجرى ضبط كافة الشروط التقنية واللوجيستية لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية, مثلما جرى شرحه.

وتحصي ولاية تيميمون هيئة ناخبة تعدادها 74977 ناخبا موزعين عبر 116 مركز اقتراع, يضم 280 مكتب تصويت, منهم 7 مكاتب متنقلة, كما أشير إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات 7 سبتمبر: تخصيص 15 فضاء عموميا لتنشيط الحملة الانتخابية بولاية تيميمون
  أدرج يـوم : الأحد, 11 أوت 2024 11:40     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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