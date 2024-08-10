وجاء في تهنئة الفريق أول السعيد شنقريحة : "لك منا كل التهنئة والتبريكات يا جمال سجاتي, إن احرازك للميدالية البرونزية يؤكد تلك النتائج المتميزة التي حققتها في المنافسات السابقة, شرفت الجزائر وأفرحت كل الشعب الجزائري فهنيئا لك ومزيدا من التتويجات. تحيا الجزائر".
الألعاب الأولمبية: الفريق أول السعيد شنقريحة يهنئ العداء جمال سجاتي بعد فوزه بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر
أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 20:53 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, اليوم السبت, العداء الجزائري, جمال سجاتي, عقب فوزه بالميدالية البرونزية لسباق 800 متر ضمن الألعاب الأولمبية-2024 الجارية بباريس.
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