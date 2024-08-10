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أولمبياد 2024: قوجيل يهنئ جمال سجاتي بعد فوزه بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر

  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 19:35     الفئـة : الجـزائـر
أولمبياد 2024: قوجيل يهنئ جمال سجاتي بعد فوزه بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر

الجزائر - هنأ رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم السبت, العداء الجزائري, جمال سجاتي, عقب فوزه بالميدالية البرونزية لسباق 800 متر ضمن الألعاب الأولمبية-2024 الجارية بباريس.

وكتب رئيس مجلس الأمة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: "‏أجمل التهاني للعداء الجزائري البطل جمال سجاتي الذي اصطف مع عمالقة العدو في العالم, وأهدى الجزائر ميدالية برونزية من ذهب في أولمبياد 2024. نحيي إنجازه الثمين الذي أكد قوته وجدارته ورفعة مستواه, ونبارك مسيرته المشرفة كقامة رياضية عالمية تستحق التتويج. ألف مبروك".

آخر تعديل على السبت, 10 أوت 2024 19:54
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أولمبياد 2024: قوجيل يهنئ جمال سجاتي بعد فوزه بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر
  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 19:35     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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