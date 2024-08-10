رئاسيات: إجراء قرعة توزيع الحيز الزمني لتدخل المترشحين في وسائل الإعلام السمعية البصرية

الجزائر - تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة إجراء عملية القرعة المتعلقة بتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين بعنوان "التعبير المباشر" في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وقد جرت العملية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت إشراف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي، بحضور ممثلي المترشحين للرئاسيات المقبلة، حيث تم بالمناسبة تحديد وحدات التدخل على مستوى وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وهي 6 دقائق في كل تدخل لكل مترشح.

وخصصت الإذاعة الجزائرية 4 قنوات تبث التعبير المباشر للمترشحين على 3 فترات يوميا بعدد 3 وحدات في كل فترة على مدار 20 يوما مخصصا للحملة والمحددة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 أغسطس و 3 سبتمبر.

بدوره, خصص التلفزيون الجزائري 4 قنوات للعملية ليكون إجمالي عدد الوحدات لكل مترشح عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية 480 وحدة بحجم ساعي يقدر ب 48 ساعة.

وبالنسبة للحجم الساعي الإجمالي للوحدات فيبلغ 1440 وحدة بما يعادل 144 ساعة.

وفي تصريح له بالمناسبة, أعرب السيد شرفي عن ارتياحه للظروف التي جرت فيها العملية, معتبرا أن ذلك يبعث على الاطمئنان بخصوص الإعداد والتحضير لهذا الموعد الهام، سواء من الناحية البشرية أو التنظيمية أو اللوجستية".

ودعا السيد شرفي الناخبين الى "المشاركة القوية" في العملية الانتخابية بهدف "دعم المسار الديمقراطي".