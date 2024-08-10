بوطبيق: جبهة المستقبل تدعو الشباب الى المساهمة في إنجاح الرئاسيات المقبلة

الجزائر - دعا رئيس جبهة المستقبل, فاتح بوطبيق, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, الشباب الى التجند من أجل المساهمة في إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأوضح السيد بوطبيق خلال إشرافه على فعاليات "منتدى شباب المستقبل"، أن الجزائر "مقبلة على حدث سياسي هام يتطلب تعبئة وانخراط الشباب الجزائري" الذي يعد --كما قال-- "القاطرة الأساسية لبناء مجتمع متطور ومواصلة مسار التنمية الوطنية".

وبالمناسبة, دعا رئيس جبهة المستقبل الشباب إلى "الاستلهام من بطولات أسلافهم إبان الثورة التحريرية المظفرة والسير على دربهم", مشيرا إلى "الفرص التي أتيحت للشباب خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, من خلال تشجيعه على إنشاء المؤسسات الناشئة والمقاولاتية واستحداثه للمجلس الأعلى للشباب وتكريس وجود هذه الشريحة في المجالس المنتخبة".

من جهة أخرى, ذكر السيد بوطبيق بقرار جبهة المستقبل القاضي بمساندة المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، مؤكدا أن هذا القرار نابع من "رؤية سياسية موضوعية", باعتبار أن الجزائر --كما قال-- بحاجة إلى "استقرار قوي وتعميق الإصلاحات".