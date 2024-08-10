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الجزائر تدعو الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس

  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 18:40     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر تدعو الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس

الجزائر - أكدت الجزائر أنها تتقاسم بشكل كلي الانشغالات التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن الحشد والتعبئة الأخيرة للقوات في مختلف مناطق ليبيا, داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس لتجنيب البلاد التداعيات المأساوية لاستئناف المواجهات, وفق ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, اليوم السبت.

وجاء في البيان: "تتقاسم الجزائر بشكل كلي وكامل الانشغالات التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن الحشد والتعبئة الأخيرة للقوات في مختلف مناطق ليبيا, لا سيما تجاه مناطقها الجنوبية والغربية".

وبالنظر إلى "تعدد وتنوع وتشعب العراقيل التي لا تزال تواجه مسار البحث عن تسوية سلمية للأزمة الخطيرة التي يعيشها هذا البلد الشقيق, فإن وقف المواجهات والصدامات بين الإخوة الفرقاء يعد مكسبا بالغ الأهمية ينبغي الحفاظ عليه مهما كان الثمن", يقول البيان.

وعليه - يضيف المصدر- فإن الجزائر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى "التحلي بالحكمة وضبط النفس والتبصر لتجنيب بلدهم وشعبهم التداعيات المأساوية لاستئناف المواجهات التي ستكون أولى ضحاياها كافة الأهداف التي ينشدونها وننشدها معهم من إيجاد حل سلمي للأزمة, ومن تحقيق المصالحة بين الليبيين, ومن إعادة توحيد المؤسسات, وخاصة المؤسسات الأمنية, ومن وضع حد للتدخلات الأجنبية, وكذا من فتح عهد جديد من الأمن والاستقرار والازدهار في هذا البلد الشقيق".

آخر تعديل على الأحد, 11 أوت 2024 16:52
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الجزائر تدعو الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس
  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 18:40     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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