المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تندد بالممارسات الإعلامية الدولية ضد البطلة الأولمبية إيمان خليف

الجزائر - نددت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين, اليوم السبت, بالممارسات اللامهنية التي ميزت تغطية عدد من وسائل الإعلام الدولية لمسيرة البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن ما نشرته هذه الوسائل الإعلامية يتضمن "عدم التزام مطلق بمعايير وأخلاقيات مهنة الصحافة", بالإضافة إلى "مجانبة الموضوعية والنزاهة وعدم تحري الحقيقة".

وأضافت أن اختيار "مفردات من قواميس خطابات الكراهية المنبوذة والتمييز المقيت ضد البطلة الجزائرية كشف عن اختراقات كبيرة وأجندات موجهة هدفها تكريس مضايقات مبنية على الكراهية والتمييز والمساس بكرامة الآخر".

من جانب آخر, وجهت المنظمة تهانيها الى البطلة الأولمبية إيمان خليف على هذا "الإنجاز التاريخي المتميز", داعية الى "التضامن المطلق معها ومساندة باقي الرياضيين الذين لازالوا في مضمار المنافسة".