الفريق أول شنقريحة يكرم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

الجزائر - ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, اليوم السبت بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة), حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط (دورة يونيو 2024), حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "عقب النتائج الممتازة التي حققها أشبال وشبلات الأمة في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2024, حيث بلغت نسبة النجاح بشهادة البكالوريا 97.95 بالمائة وبشهادة التعليم المتوسط 100 بالمائة, ترأس السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, صباح اليوم السبت 10 أوت 2024 بالنادي الوطني للجيش, مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في هذه الدورة, وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي ومديري ورؤساء المصالح المركزية وكذا أولياء الطلبة المكرمين وعدد من الأساتذة".

وبهذه المناسبة, ألقى السيد الفريق أول كلمة حرص من خلالها على تبليغ الشبلات والأشبال المتفوقين "تهاني السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, نظير النتائج الممتازة المحققة من طرف مدارس أشبال الأمة في هذه الدورة", كما تقدم لهم بدوره بـ"تهانيه الخالصة على هذا النجاح المتميز".

وقال بهذا الخصوص: "على إثر النتائج الممتازة والباهرة التي حققتها مدارس أشبال الأمة في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2024, يطيب لي أن أبلغكم أنتم شبلات وأشبال الأمة المتفوقين, تهاني وتبريكات السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, الذي يحثكم على المزيد من النجاح والتفوق في مساركم المستقبلي التعليمي والمهني".

وتابع في ذات السياق قائلا: "كما أتقدم لكم بدوري, ومن خلالكم إلى كافة زملائكم الذين تمكنوا من نيل هاتين الشهادتين, بتهاني الخالصة على هذا النجاح المستحق الذي يعد ثمرة لجهودكم ومثابرتكم على التحصيل العلمي طوال السنة الدراسية".

وأكد السيد الفريق أول بذات المناسبة أن "هذا النجاح يعد نتيجة طبيعية للمقاربة الشاملة وبعيدة النظر التي انتهجتها القيادة العليا في سبيل النهوض بقدرات جيشنا العتيد", وأشاد كذلك بشبلات الأمة اللواتي حققن, على غرار الأعوام الفارطة, نسبة 100 بالمائة.

وأضاف الفريق أول: "كما أن هذا النجاح يعد نتيجة طبيعية للمقاربة الشاملة وبعيدة النظر التي انتهجناها في سبيل النهوض بقدرات الجيش الوطني الشعبي, والتي ترتكز على جملة من المحاور الرئيسية, أساسها العناية القصوى بالجانب التكويني بكافة مستوياته, لأننا نعتبر أن المراهنة على توفير العنصر البشري المؤهل تأهيلا كافيا ووافيا هو الاستثمار المربح الكفيل بإنجاح عصرنة وتطوير الجيش الوطني الشعبي والارتقاء بجاهزيته إلى أرقى مستوياتها المطلوبة".

واستطرد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قائلا: "ولا يفوتني كذلك بهذه المناسبة الافتخار بشبلات الأمة اللواتي حققن, على غرار الأعوام الفارطة, نسبة 100 بالمائة, حيث أظهرن إرادة قوية وعزيمة لا تلين في التفوق وطموحا منقطع النظير لتحقيق هذا النجاح الذي سيؤهلهن دون شك للانخراط في مسار مهني متألق وولوج كافة مجالات مهنة الأسلحة, تجسيدا لمساعينا الحثيثة لتحفيز العنصر النسوي ليتبوأ المكانة المستحقة له على كافة الأصعدة والميادين من خلال إشراكه في المجهود العام لتطوير كافة مكونات قواتنا المسلحة".

وعقب ذلك, تم "تكريم المتفوقين بالإضافة إلى بعض الأساتذة", كما تم في ختام اللقاء "فسح المجال لشبل وشبلة ليلقيا كلمتين باسم زملائهم, ليأخذ بعد ذلك السيد الفريق أول صورة تذكارية مع الأشبال المكرمين", وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني.