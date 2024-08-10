ندوة وطنية لإطارات المنظمة الكشفية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة

وتم خلال هذا اللقاء التطرق الى مشاركة المنظمة الكشفية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ومساهمتها في إنجاح هذا الاستحقاق الهام بالنسبة لمستقبل البلاد, كما تم تثمين الانجازات المحققة خلال الخمس سنوات الماضية في مختلف المجالات مع التأكيد على أهمية استكمال المسار الاصلاحي في ظل الجزائر الجديدة.

وفي هذا الاطار, أكد القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية, عبد الرحمان حمزاوي, على أهمية هذه الندوة التي تعد --كما قال-- "تتويجا لسلسلة الندوات الولائية التي نظمت تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة", مبرزا دور المنظمة الكشفية ومساهمتها في "إنجاح هذا الحدث الوطني من أجل تعزيز الامن والاستقرار والوحدة الوطنية".

ودعا السيد حمزاوي كل الفاعلين, لاسيما من المجتمع المدني والشباب, الى "المشاركة بقوة في بناء الوطن", مشيرا الى "دعم الكشافة للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون" باعتباره --مثلما قال-- "الرجل الأنسب للمرحلة القادمة" بهدف "استكمال الاصلاحات التي باشرها منذ توليه رئاسة الجمهورية في ديسمبر 2019".