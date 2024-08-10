حيداوي يدعو الشباب للمشاركة الفعالة في الرئاسيات المقبلة لتعزيز مكاسب التنمية

برج بوعريريج - دعا رئيس مجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي, اليوم السبت من برج بوعريريج هذه الشريحة من المجتمع "للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل لتعزيز مكاسب التنمية المحققة و الحفاظ على الاستقرار من جميع المستويات".

وقال السيد حيداوي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح "ملتقى شباب برج بوعريريج" على مستوى مركز الترفيه العلمي بن حالة علي بعاصمة الولاية, "لقد عملنا خلال السنتين المنقضيتين على بناء الوعي في أوساط الشباب, و تشجيع هذه الشريحة الهامة في المجتمع على المساهمة في صناعة القرار من خلال المشاركة القوية و الفعالة لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل".

وأفاد أنه بعد المرحلة الأولى للمبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للشباب "هيا شباب" و التي كانت عبارة عن حملة تحسيسية لتشجيع هذه الفئة على التسجيل في القوائم الانتخابية, تشهد ولاية برج بوعريريج انطلاق المرحلة الثانية لهذه المبادرة من خلال برنامج عمل يشرف عليه ممثلو المجلس على المستوى المحلي من خلال ورشات تكوينية تهدف إلى دعوة الشباب عبر كل مناطق الولاية لإنجاح الاستحقاق المقبل .

وأبرز ذات المتحدث في نفس السياق أنه "سيتم تكثيف العمل التحسيسي خلال الفترة المقبلة عبر جميع ربوع الوطن", مضيفا بالقول "علينا أن ندرك التحدي الذي يواجهنا,

وعليه يجب المشاركة القوية و الفعالة بهدف ضمان تحقيق الطموحات التي نحلم بها كجزائريين و تعزيز المكاسب المحققة في هذا الوطن العزيز".

وقد قام السيد حيداوي بعد افتتاح الورشات التكوينية المندرجة في إطار هذا اللقاء و التي ترمي إلى تعزيز مشاركة الشباب في العملية الانتخابية, بجولة عبر عدة مقاهي و أماكن عمومية بعاصمة الولاية للالتقاء بالشباب و حثهم على "ضرورة المشاركة بقوة من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل و التصويت بكل شفافية واختيار المرشح الذي سيقود البلاد في المرحلة القادمة".