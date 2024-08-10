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غرداية: يوم تحسيسي حول دور المجتمع المدني في إنجاح العملية الانتخابية

  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 16:16     الفئـة : الجـزائـر

غرداية - نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني, اليوم السبت بغرداية, يوما تحسيسيا حول دور المجتمع المدني في إنجاح العملية الانتخابية.

وأوضح عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني, حاج عمر يعقوب, بأن هذا اللقاء الموسوم ب" المجتمع المدني والعملية الانتخابية بين الديمقراطية التشاركية وبناء الوطن'', يعد فرصة لتحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأضاف أن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى نشر الوعي وتعزيز الثقافة الانتخابية لدى جميع فئات المجتمع.

للإشارة, يندرج هذا اللقاء التحسيسي الذي جرى تنظيمه بقاعة سينما ميزاب بغرداية بحضور ممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني وأعيان الولاية, في إطار سلسلة من اللقاءات الجوارية والخرجات الميدانية الرامية إلى إبراز دور المجتمع المدني في إنجاح العملية الانتخابية وتحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 10:21
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غرداية: يوم تحسيسي حول دور المجتمع المدني في إنجاح العملية الانتخابية
  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 16:16     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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