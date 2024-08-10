رئاسيات 7 سبتمبر: مرشح جبهة القوى الاشتراكية يعرض برنامجه الانتخابي

وكشف السيد أوشيش لدى عرضه لهذا البرنامج خلال انعقاد الندوة الوطنية لإطارات جبهة القوى الاشتراكية, أن برنامجه الانتخابي "يمنح الفرصة للشباب لصناعة المستقبل", وهذا انطلاقا --كما قال-- من "تاريخ بلادنا الثوري الحافل بالبطولات, والذي يبرز الدور الأساسي لهذه الشريحة في حمل المشعل وبناء المستقبل".

وأوضح أن برنامجه الانتخابي الذي هو "مشروع وطني ديمقراطي تم إعداده من طرف إطارات الحزب وكذا خبراء وكفاءات علمية, يشمل كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية", كما أنه يقدم "حلولا للمشاكل المطروحة",

من بينها "تعزيز صلاحيات البرلمان وتأهيل أدوات الرقابة" مع "تكريس اللامركزية والديمقراطية التشاركية", كما يضم البرنامج "تكريس الدولة الاجتماعية الديمقراطية وفق بيان أول نوفمبر 1954 ورفع القدرة الشرائية للمواطن".

وفي ختام عرضه, كشف السيد أوشيش أن حملته الانتخابية التي ستكون انطلاقتها يوم الخميس القادم من الجزائر العاصمة, ستشهد زيارة عدة ولايات من مختلف مناطق الوطن.