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خنشلة: دعوة ممثلي الحركة الجمعوية إلى المشاركة الواسعة في الرئاسيات المقبلة

  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 15:02     الفئـة : الجـزائـر
خنشلة: دعوة ممثلي الحركة الجمعوية إلى المشاركة الواسعة في الرئاسيات المقبلة

 خنشلة - دعا مشاركون في لقاء تحسيسي نظمه اليوم السبت المرصد الوطني للمجتمع المدني بديوان مؤسسات الشباب بخنشلة, ممثلي الحركة الجمعوية إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأبرزت زوليخة خوني, عضو ذات المرصد , في مداخلة لها بالمناسبة بأن هذا اللقاء الموسوم ب "دور المجتمع المدني في العمليات التحسيسية والتثقيف الانتخابي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية"  والذي عرف تقديم عديد المحاضرات من طرف أساتذة جامعيين وممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني, يهدف إلى زيادة وعي المواطنين و تحسيسهم من أجل تعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية وتقوية روح الانتماء إلى هذا الوطن فضلا عن تعزيز الالتزام المدني.

ومن جهته أكد الناشط الجمعوي, الجمعي بن زعيم, في كلمة له خلال هذا اللقاء التحسيسي التفاعلي على أهمية هذه الانتخابات كفرصة لتعزيز الديمقراطية وإحداث التغيير الإيجابي في الجزائر موجها بالمناسبة دعوة إلى الشباب من أجل ممارسة حقهم الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم لمن يرونه الشخص الأنسب لقيادة البلاد.

وبدوره دعا نصراوي جنودي, من المجلس البلدي ببابار, لجان الأحياء والجمعيات إلى التجنيد من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة و ذلك باعتبارها واحدة من فواعل المشاركة في الحياة السياسية.

كما أكدت ناسيليا سعيدي, عضو المكتب البلدي لجمعية شباب الجزائر بمتوسة, على أهمية المشاركة الواسعة للمرأة الخنشلية في الانتخابات المقبلة حتى تتمكن من توجيه رسالة قوية تعكس بها أهمية الوعي السياسي بين مختلف فئات المجتمع.

وسيتم إقامة لقاءات تفاعلية مماثلة عبر مختلف الفضاءات العمومية المتواجدة عبر مختلف بلديات ولاية خنشلة بمشاركة الشباب و الأعيان وفعاليات المجتمع المدني للتحسيس بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي كمحطة هامة في مسار الجزائر, حسبما تمت الإشارة إليه.

آخر تعديل على السبت, 10 أوت 2024 15:03
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خنشلة: دعوة ممثلي الحركة الجمعوية إلى المشاركة الواسعة في الرئاسيات المقبلة
  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 15:02     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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