حركة البناء الوطني: "الحملة الانتخابية والضمانات القانونية لإنجاح الاستحقاق الرئاسي" محور يوم دراسي

الجزائر - نظمت حركة البناء الوطني اليوم السبت بالجزائر العاصمة, يوما دراسيا تحت عنوان "الحملة الانتخابية والضمانات القانونية لإنجاح الاستحقاق الرئاسي", وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح هذا اليوم الدراسي , أكد رئيس الحركة, السيد عبد القادر بن قرينة, على "ضرورة أخلقة العمل السياسي".

وبعد أن دعا الى "مشاركة قوية" في الانتخابات, أكد السيد بن قرينة أن مشاركة الشباب في هذا الموعد يعد "أمرا محوريا" لأنهم مثلما قال "يمثلون مستقبل البلاد".

على صعيد آخر جدد رئيس الحركة التنديد بالمجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق النازحين الفلسطينيين في مدرسة "التابعين" بمدينة غزة, داعيا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات صارمة من أجل وقف هذا العدوان الغاشم".

بدوره أكد الاستاذ رشيد بوراوي, المختص في القانون الدستوري أن وجود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتولى مهمة تحضير و تسيير الانتخابات من بدايتها الى نهايتها, يعد في حد ذاته "ضمانة أساسية لنزاهة و شفافية الانتخابات" وأن وجود محكمة دستورية تنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات و تعلن النتائج النهائية, يعد أيضا "ضمانة مهمة جدا", في سياق انجاح هذا الاستحقاق الهام.