رئاسيات 7 سبتمبر: حزب جبهة التحرير الوطني يطلق شبكة تفاعلية للمجتمع المدني

وبالمناسبة, أوضح الأمين العام للحزب, عبد الكريم بن مبارك, أن إطلاق هذه الشبكة يأتي من منطلق "تفاعل الحزب مع المجتمع المدني في الآراء والبرامج, لاسيما خلال تنشيط الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشح الحر لرئاسيات ال7 سبتمبر القادم, السيد عبد المجيد تبون".

وأكد أن الجزائر مقبلة على "استحقاق مصيري يتمثل في موعد الانتخابات الرئاسية الذي يستدعي تجنيد المواطنين حوله وتعبئة القوى الفاعلة في المجتمع لتمكين المترشح السيد عبد المجيد تبون من تحقيق الفوز المنتظر".

وشدد في ذات السياق على ضرورة العمل من أجل "إنجاح هذه المحطة المرتبطة بمستقبل الجزائر من خلال استكمال مسيرة البناء والتنمية التي انطلقت بقوة منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية في ديسمبر 2019".

وأضاف أن المجتمع المدني يمثل "قوة رائدة في جزائر اليوم لما يضمه من كفاءات وإطارات وجمعيات ومنظمات تتواجد عبر فضاءات متعددة", مشيرا إلى "دوره المحوري" في إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.

ودعا الأمين العام للحزب إلى "المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية من أجل تقوية ودعم الدولة الوطنية في مواجهة كل التحديات المصيرية التي تواجهها البلاد".