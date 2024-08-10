Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

انتخابات 7 سبتمبر المقبل تعد "موعدا مفصليا" لحاضر ومستقبل الجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 14:47     الفئـة : الجـزائـر
انتخابات 7 سبتمبر المقبل تعد &quot;موعدا مفصليا&quot; لحاضر ومستقبل الجزائر

باتنة - أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, مصطفى ياحي اليوم السبت من باتنة أن انتخابات 7 سبتمبر المقبل تعد "موعدا مفصليا" لحاضر ومستقبل الجزائر لاسيما وأنها تجرى في "سياق إقليمي ودولي تطبعه التوترات".

وقال المتحدث خلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة المركب الرياضي أول نوفمبر 1954 بعاصمة الولاية إن '' التجمع الوطني الديمقراطي يرى أن هذه الانتخابات بقدر ما تتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية فهي تعد موعدا لإبراز تلاحم الجزائريين والتفافهم حول مؤسساتهم الدستورية".

وبعد أن جدد ياحي مساندة حزبه للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون دعا مناضليه عبر ربوع الوطن "للمشاركة بقوة في هذه الانتخابات والمساهمة في إنجاحها'', موضحا أن ''هذا الدعم يصب في المصلحة العليا للجزائر و حفاظا على الوحدة الوطنية و الدولة الوطنية والطابع الجمهوري''.

وأشاد السيد ياحي  بالمجهودات المبذولة و"الحرص على ضمان نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية والتصدي لكل الممارسات الفاسدة والبالية بحزم من خلال الإجراءات القانونية المتخذة ضد استعمال المال الفاسد وشراء الذمم ومحاولة تشويه الانتخابات لأغراض شخصية وطموحات وهمية''.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 10:23
كلـمات مفتـاحيــة :
انتخابات 7 سبتمبر المقبل تعد "موعدا مفصليا" لحاضر ومستقبل الجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 14:47     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.14

إجتماع الحكومة: دراسة عروض ومراسيم تنفيذية تتعلق بعدة قطاعات

24.08.14

السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات: تنصيب منسقي البلديات لمندوبية ولاية الجزائر

24.08.14

تجديف: تربص إنتقائي من 17 إلى 31 أغسطس بسد بني هارون بميلة

24.08.14

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الضغط على الكيان الصهيوني "بإجراءات صادقة" لوقف عدوانه…

24.08.14

أوامر إيداع 21 متهما في قضية الإنخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية

24.08.14

بطولة العالم للملاكمة 2024 (تحضيرات): المنتخب الجزائري للأوسط في تربص بمدينة فوكة

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية