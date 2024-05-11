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حركة النهضة تجدد تأكيد مشاركتها في الاستحقاق الرئاسي المقبل

  أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 20:18     الفئـة : الجـزائـر

 

سكيكدة- جدد الأمين العام لحركة النهضة, محمد ذويبي, يوم السبت من سكيكدة, التأكيد على أن تشكيلته السياسية ستشارك في الاستحقاق الرئاسي المقبل, مشيرا الى ان طريقة مشاركتها سيفصل فيها لاحقا المجلس الشوري.

واعتبر السيد ذويبي, خلال لقاء تشاوري حول الانتخابات الرئاسية المقبلة جمعه بمناضلي حزبه لولايات سكيكدة و عنابة و قالمة و الطارف احتضنه المقر الولائي لتشكيلته السياسية بمدينة سكيكدة, أن مشاركة حركة النهضة في الاستحقاق الانتخابي المقبل "يأتي لتكريس عدد من الأهداف", موضحا أن طريقة المشاركة في هذه الانتخابات "سيفصل فيها مجلس الشورى الوطني بعد سلسلة المشاورات التي ينظمها المكتب الوطني للحزب عبر مختلف ولايات الوطن".

وأضاف نفس المسؤول الحزبي بأن حركة النهضة تتطلع من خلال مشاركتها الفعالة في الانتخابات المقبلة إلى "تكريس دولة القانون و بناء اقتصاد قوي و متنوع و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و إثبات مكانة الجزائر دوليا في مصاف الدول الرائدة".

كما اعتبر السيد ذويبي أن الحياة السياسية "لا تقوم إلا بمناضلين أوفياء يشاركون قيادات الأحزاب بآرائهم" و هو ما جعل حركة النهضة  تعقد -كما قال- مثل

هذه اللقاءات التشاورية للاستماع لمناضليها.

وتطرق نفس المسؤول الحزبي, خلال هذا اللقاء أيضا, إلى الوضع في فلسطين المحتلة و ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة من طرف الكيان الصهيوني, مشيدا في هذا السياق بالمواقف الثابتة للجزائر حكومة و شعبا لنصرة القضية الفلسطينية العادلة.

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حركة النهضة تجدد تأكيد مشاركتها في الاستحقاق الرئاسي المقبل
  أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 20:18     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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