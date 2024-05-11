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الجزائر ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة

  أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 17:17     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة

الجزائر- رحبت الجزائر، يوم السبت، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لأعضائها قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

و اعتبرت الجزائر, حسب البيان, أن "اعتماد هذا القرار التاريخي يؤكد توافق المجموعة الدولية على ثلاث رسائل سياسية بالغة الوضوح والدقة والأهمية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني في هذا الظرف المفصلي الذي تشهده القضية الفلسطينية: أولا أن قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو التماطل أو التشكيك, بالنظر للمسعى الرامي لتحقيق حل شامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

ثانيا, يضيف البيان, أن "قيام هذه الدولة الفلسطينية يجب أن يكون منطلق وهدف أي عملية سياسية جدية تضع نصب مآربها تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تسوية عادلة ودائمة ونهائية".

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ثالثا وأخيرا, أن "المجموعة الدولية لا تقر للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بامتلاك أي حق لنقض قيام الدولة الفلسطينية, لأن هذه الأخيرة نتاج إجماع دولي لا تشوبه شائبة ولا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تقلل من شأنه ولا أن تصمد في وجهه".

و على هذا الأساس, "فإن الجزائر تتطلع بمواصلة جهودها بمجلس الأمن بالتنسيق التام مع أشقائها الفلسطينيين ومع بقية أشقائها العرب وكذا مع كل فضاءات انتمائها المناصرة للقضية الفلسطينية, لتكريس هذا الإجماع الدولي حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة, باعتباره السبيل الوحيد والأوحد لحل القضية الفلسطينية واستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق", كما جاء في بيان الوزارة.

آخر تعديل على السبت, 11 ماي 2024 18:15
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الجزائر ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة
  أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 17:17     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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